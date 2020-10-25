В России началась разработка метанового ракетного двигателя

Российская частная компания «Ларос» начала разработку ракетного двигателя на метане РД-2500. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на владельца компании Олега Ларионова.

«Пришли к выводу, что оптимальным двигателем для такой ракеты будет метановый двигатель тягой 2 500 килограмм. Над ним ведутся работы, предварительное название «Ларос-РД-2500»», — говорится в сообщении.

Ранее компания планировала создавать сверхлегкие ракеты на перекиси водорода. Ларионов отметил, что «Ларос» по-прежнему ориентируется на на сверхлегкие ракеты-носители, которые должны выводить до 200 кг полезной нагрузки на орбиту высотой 800 км.

По словам Ларионова, двигатель будут разрабатывать до достижения возможности использовать его чаще 10 раз, после чего изобретение планируется выставить на рынок.

«Мы просто выйдем на рынок и скажем: «Ребята, мы продаем двигатель»», — сказал Ларионов.

Он считает, что это подтолкнет другие частные компании к разработкам на основе этого двигателя.

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