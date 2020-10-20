Роскосмос: экипаж устранил все поломки на МКС
Михаил Кириллов
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Экипаж МКС устранил все неисправности, которые возникли на борту космической станции ночью. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
«Неисправности, возникшие на борту МКС в ночь с 19 на 20 октября, оперативно устранены экипажем в полном объёме. Все системы станции работают штатно, безопасности экипажа и полёта МКС ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе.
В ночь на 20 октября временно вышла из строя система получения кислорода «Электрон-ВМ», а также туалет.
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