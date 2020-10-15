Кардиолог предупредил, что при коронавирусе увеличивается риск инсульта

Михаил Кириллов

Риск возникновения инсульта при заражении коронавирусом в шесть раз выше, чем при гриппе. Об этом рассказал генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов, передает ТАСС.

«Инсульты. Их риск увеличивается существенно — в шесть раз больше, чем на фоне гриппа», — сказал Бойцов.

Он добавил, что у каждого третьего госпитализированного пациента с COVID-19 в России встречаются сердечно-сосудистые заболевания. Они же влияют и на тяжесть течения болезни.

«Они увеличивают риск госпитализации в случае инфицирования примерно в шесть раз, увеличивают риск смерти в 12 раз», — добавил кардиолог.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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