В NASA рассказали, как космонавты будут искать утечку на МКС

Экипаж МКС будет искать утечку в российском сегменте при помощи ультразвукового индикатора, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя NASA Дэниэла Хуота.

«Нам удалось локализовать утечку до трансферного узла сервисного модуля «Звезда». Дополнительные работы по определению места утечки будут вестись с использованием ультразвукового индикатора утечек», — сказал Хуот.

Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Сейчас экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.

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