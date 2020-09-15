Физиолог рассказала, что жизнь на орбите изменяет мозг космонавтов

Мозг космонавта на Международной космической станции изменяется для того, чтобы адаптировать человека к жизни в космосе, рассказала ТАСС заведующая отделом сенсомоторной физиологии и профилактики, ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Елена Томиловская.

Роскосмос совместно с Европейским космическим агентством (ЕКА) с 2013 года проводят эксперимент по изучению мозга космонавтов. От российской стороны руководителем эксперимента является Томиловская.

После полной программы обследования 11 космонавтов было установлено, что у человека во время космического полета уменьшается объем серого вещества и увеличиваются объемы белого вещества мозга и спинномозговой жидкости, рассказала ученый.

По ее словам, объем белого вещества увеличивается в областях, связанных с контролем движения и поддержанием равновесия. Ученые считают, что это происходит потому, что мозгу приходится вырабатывать новые стратегии, адаптироваться к новым условиям в плане моторного контроля, так как в космосе совсем другая механика движений, больше похожая на плавание.

Объем серого вещества снижается также в определенных зонах. «Это нас насторожило. Потому что это могло быть знаком неких нейродегенеративных процессов», — призналась Томиловская. Однако выяснилось, что это процесс обратимый, и через 6-7 месяцев после возвращения на Землю количество серого вещества практически приходит в норму.

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