Ученые разработали «калькулятор смерти»

Ученые из университета Восточной Англии представили приложение, рассчитывающее примерную дату смерти человека, пишет издание Тhe Sun.

Для создания приложения специалисты использовали данные о здоровье более ста тысяч человек старше 60 лет, отслеживая их показатели каждые полгода. На основе полученной информации эксперты выделили 648 «профилей риска».

«Калькулятор» высчитывает возраст смерти, опираясь на показатели пола, возраста, индекса массы тела, наличие вредных привычек и хронических болезней. Также приложение учитывает давление, уровень холестерина, место жительства и расу.

Разработчики подчеркивают, что приложение должно призвать людей задуматься об их образе жизни и здоровье.

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