Ракета Falcon 9 со спутником зондирования Земли стартовала с мыса Канаверал

С космодрома на мысе Канаверал был произведен успешный запуск ракета-носитель Falcon 9 с аргентинским спутником зондирования Земли SAOCOM. Компания SpaceX на своем сайте ведет прямую трансляцию запуска.

Ракета-носитель стартовала в 19.18 по времени восточного побережья США (2.18 мск).

Компания отмечает, что в запуске используется многоразовая первая ступень Falcon 9. Этот полет стал для нее четвертым.