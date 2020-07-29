В России зарегистрировано свыше 120 средств диагностики COVID-19

В России зарегистрировано свыше 120 средств диагностики коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с участием президента Владимира Путина, передает телеканал «Россия-24».

По его словам, более половины из этих средств диагностики — отечественного производства.

Ранее Мурашко сообщил, что население страны игнорирует противоэпидемиологические меры, в том числе применяемые против коронавируса.

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