Названы три главных мотива женских преступлений в России

В КамГУ установили, что россиянки чаще всего идут на преступления из-за корысти

Специалисты Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга установили, что причинами преступлений среди россиянок являются три главные группы мотивов. Первая — месть, страх, ненависть и зависть, вторая и самая распространенная группа — корысть и потребительство, и третья – агрессия, рассказали «Газете.Ru» в КамГУ им. Беринга.

Первая группа — месть, страх, ненависть и зависть. Эти эмоции обусловлены тем, как женщины воспринимают жизненные ситуации и склонны к острым реакциям на негативные обстоятельства. Женщина может годами накапливать обиды, переживать унижения, терпеть насилие, пока в один момент не происходит эмоциональный взрыв, приводящий к трагедии.

Вторая и самая распространенная группа — корысть и потребительство. На них приходится более 60% всех женских преступлений. Женщины стремятся к недостижимому престижному образу жизни, который активно пропагандируется через социальные сети и СМИ. Это толкает их на кражи, мошенничество и сложные финансовые схемы. Безработица, падение уровня жизни и утрата традиционных семейных ценностей только усиливают эту тенденцию.

Третья группа мотивов — агрессия. Чаще всего встречается оборонительная агрессия — реакция на реальную или мнимую угрозу. Женщина, руководствуясь гневом, обидой или местью преувеличивает опасность и выбирает противоправные способы защиты себя и своей семьи. Так называемая инструментальная агрессия встречается реже — здесь насилие используется как средство для достижения других целей. Еще более редкий случай — враждебная агрессия, – насилие ради насилия, сопровождаемое особой жестокостью.

По содержанию мотивации различают насильственный тип с характерными вспышками агрессии и жестокости, корыстный – с доминирующим стремлением к материальным благам любыми способами, и дезадаптивный, для которого характерны апатия и пассивное неприятие социальных норм.

Работы по изучению феномена женской преступности и разработке мер по ее профилактике будут продолжены. Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по поручению Президента РФ.

