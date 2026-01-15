Размер шрифта
Взрывы произошли на востоке Украины

Взрывы произошли в Харькове
Stringer/dpa/Global Look Press

Взрывы были слышны в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщает «Общественное. Новости».

В публикации отмечается, что взрывы, вероятно, произошли за городом.

В настоящее время в Харьковской области действует воздушная тревога. Сирены также работают в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областях.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, 400 тысяч человек остались без света и тепла в Харькове.

Незадолго до этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе был разрушен крупный объект критической энергетической инфраструктуры.

15 января в Минобороны РФ рассказали, что российские войска нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия, а также командным пунктам. Кроме того, целями для ударов стали пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 162 районах.

Ранее Кличко рассказал о ситуации с отоплением в Киеве.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27633547_rnd_3",
    "video_id": "record::7e911b9e-1ae7-4dc0-936f-dbf0e8f89adb"
}
 
