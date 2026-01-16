Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Из-за наводнения в ЮАР эвакуировали более 600 человек

В ЮАР из Национального парка Крюгера эвакуировали более 600 человек
Shutterstock/sunakri

Более 600 человек из-за наводнения экстренно эвакуировали из Национального парка Крюгера, крупнейшего заповедника ЮАР. Об этом сообщила радиостанция EWN со ссылкой на администрацию заповедника.

«В течение дня был вывезен, в том числе вертолетами, 631 человек, включая 67 детей», — сообщила радиостанция.

Как отмечается, людей эвакуировали из восьми пунктов, расположенных вблизи разлившихся рек. Предварительно, пострадавших нет. На востоке ЮАР, где расположен заповедник, уже в течение второй недели идут сильные проливные дожди. В результате ЧП многие реки в этой области вышли из берегов, затопив значительные участки территории и автомобильные дороги.

Журналисты сообщают, что из‑за прекращения движения транспорта во многих местах начинает ощущаться нехватка продуктов питания. В четверг президент ЮАР Сирил Рамапоса посетил наиболее пострадавшие районы и приказал принять срочные меры для оказания помощи населению.

Национальный парк Крюгера был основан в 1926 году и занимает площадь около 19,5 тысяч квадратных километров. Он считается самым старым заповедником в Южной Африке.

Ранее в ЮАР десятки посетителей фестиваля пострадали из-за удара молнии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27633505_rnd_7",
    "video_id": "record::220a48f6-aba9-4693-85b0-835fc25c1d7d"
}
 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 6 новых правил поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+