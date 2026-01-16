Из-за наводнения в ЮАР эвакуировали более 600 человек

В ЮАР из Национального парка Крюгера эвакуировали более 600 человек

Более 600 человек из-за наводнения экстренно эвакуировали из Национального парка Крюгера, крупнейшего заповедника ЮАР. Об этом сообщила радиостанция EWN со ссылкой на администрацию заповедника.

«В течение дня был вывезен, в том числе вертолетами, 631 человек, включая 67 детей», — сообщила радиостанция.

Как отмечается, людей эвакуировали из восьми пунктов, расположенных вблизи разлившихся рек. Предварительно, пострадавших нет. На востоке ЮАР, где расположен заповедник, уже в течение второй недели идут сильные проливные дожди. В результате ЧП многие реки в этой области вышли из берегов, затопив значительные участки территории и автомобильные дороги.

Журналисты сообщают, что из‑за прекращения движения транспорта во многих местах начинает ощущаться нехватка продуктов питания. В четверг президент ЮАР Сирил Рамапоса посетил наиболее пострадавшие районы и приказал принять срочные меры для оказания помощи населению.

Национальный парк Крюгера был основан в 1926 году и занимает площадь около 19,5 тысяч квадратных километров. Он считается самым старым заповедником в Южной Африке.

