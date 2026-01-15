Футболиста «Реала» Винисиуса сравнили с обезьяной

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал жертвой расистских действий во время выездного матча 1/8 финала Кубка Испании против «Альбасете». Об этом пишет AS.

Болельщики «Альбасете» перед игрой выкрикивали в адрес футболиста оскорбительные фразы, включая слова «Ты обезьяна». Во время матча один из фанатов бросил на поле в сторону бразильского игрока банановую кожуру.

В матче Кубка Испании «Реал» уступил «Альбасете» со счетом 2:3. В составе победителей забитыми мячами отметились Хави Вильяр и Хефте Бетанкор, оформивший дубль. У проигравшей команды отличились Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсия.

