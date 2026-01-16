Знаменитый теннисист оценил форму россиян перед стартом Australian Open

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, победитель двух турниров АТР в одиночном и 20-ти, а также экс шестая ракетка мира в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах россиян на стартующем первом «мейджоре» сезона Australian Open.

«Я бы сказал, что форма у наших неплохая. Медведев выиграл турнир в Брисбене, а Рублев дошел до полуфинала в Гонконге в одиночке. В паре с Хачановым они там играли в финале. Поэтому в целом ребята в достаточно хорошей форме находятся. Если мы говорим о девушках, то Андреева, Шнайдер в полуфинале в Аделаиде сейчас играют – тоже хороший результат. Они будут на Australian Open в хорошей форме. Поэтому будем смотреть с оптимизмом», — считает Ольховский.

Даниил Медведев стартует в Мельбурне поединком с 73-й ракеткой мира из Нидерландов Йеспером де Йонгом, Андрей Рублев сразится в первом матче с итальянцем Матео Арнальди, а вот Карену Хачанову предстоит встреча с американцем Алексом Микельсеном, от которого он вылетел в прошлом сезоне. В женской сетке Диана Шнайдер и Мирра Андреева могут встретиться друг с другом в игре четвертого круга.

Ранее сестра перешедшей под флаг Узбекистана теннисистки снялась с Australian Open.