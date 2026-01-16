Размер шрифта
Общество

Мэр Утрехта рассказала о причинах взрывов в городе

Мэр нидерландского Утрехта Дейксма: причиной взрывов в городе стала утечка газа
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Мэр нидерландского Утрехта Шарон Дейксма подтвердила, что причиной взрывов в центре города стала утечка газа. Об этом сообщает RTL Nieuws.

«Люди, находившиеся в этом районе, определенно почувствовали этот запах», — отметила мэр.

Она подтвердила, что в результате произошедшего пострадали четыре человека. Никто не числится пропавшим без вести, но поиски под обломками продолжаются.

Дейксма добавила, что «ущерб огромен», несколько зданий получили серьезные повреждения, а некоторые - обрушились.

«Нашей первоочередной задачей было потушить пожар и остановить утечку газа», — рассказала она.

RTL сообщил о двух взрывах в городе.

Издание NL Times в свою очередь передавало об одном взрыве, который произошел на исторической узкой улице Утрехта, застроенной старыми домами. Услышав звук взрыва, жители близлежащих районов позвонили в службы экстренной помощи. Взрыв вызвал сильный пожар. На место прибыли десятки служб экстренного реагирования. О причинах произошедшего не сообщается.

Ранее стало известно количество пострадавших при взрывах в Нидерландах.

