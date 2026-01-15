Размер шрифта
В сборной России ответили, завоевали бы российские хоккеисты золото на ОИ-2026

Плющев ответил, стала бы сборная России фаворитом на Олимпиаде в Италии
Владимир Трефилов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал демагогией рассуждения о возможной победе отечественных спортсменов в Играх 2026 года, если бы их не отстранили, передает Vprognoze.ru.

«Во-первых, я думаю, что некорректно обсуждать то, чего нет. Во-вторых, честно сказать, не видел этот звездный состав, поэтому сказать тоже не могу ничего. Но заявлять, что могли бы выиграть… Нужно знать составы соперников, нужно знать, кто в каком состоянии находится. Поэтому обсуждать вещи, которых не существует я не вижу смысла, это демагогия», — сказал Плющев.

Олимпийский турнир 2026 года в Милане станет первым с 2014 года, где будут задействованы звезды НХЛ, но российская команда в нем не выступит.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.

Ранее в США назвали возможный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026.

