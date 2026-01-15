Германия остановила российский «корабль-зомби» на границе территориальных вод

Германия отказалась пускать в свои воды нефтяной танкер Tavian, считающийся частью российского теневого флота. Об этом сообщает издание Tagesschau.

В публикации отмечается, что корабль приблизился к территориальным водам Германии 10 января. Танкер находился в Северном море и следовал в направлении Балтийского моря. К нему подлетел вертолет федеральной полиции ФРГ и запретил входить в территориальные воды. После этого танкер изменил курс, утверждает издание.

Отмечается, что судно следовало под ложным флагом, а его идентификационный номер был подделан. Немецкие власти называют такие танкеры «кораблями-зомби», указано в материале.

До этого сообщалось, что Великобритания обучает военнослужащих сил специального назначения для захвата танкеров теневого флота России. Также Лондон изучает вариант использования нефти, изъятой с судов так называемого «теневого флота» России, для финансирования Украины. Один из собеседников пояснил, что таким образом британцы хотят лишить РФ «незаконных доходов от войны» и найти способ «помочь финансировать сопротивление Украины».

Ранее Зеленский заявил об остановке пятой части теневого флота России.