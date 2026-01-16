Размер шрифта
Блэкаут повлиял на каникулы в школах Киева

Свириденко: в школах Киева продлят зимние каникулы до февраля из-за блэкаута
Yan Dobronosov/Reuters

Зимние школьные каникулы в Киеве должны быть продлены до февраля в связи с морозами и критической ситуацией в энергетике. Об этом в своем Telegram-канале сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, министерство образования и мэрия города должны продолжить или установить зимние каникулы до 1 февраля. Данное решение не распространяется на детские сады.

Она добавила, что в остальных регионах местным властям нужно определить необходимость аналогичных мер или перевода образования в дистанционный формат.

Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик отметила, что пропущенные занятия можно будет компенсировать за счет отмены весенних каникул или продления занятий в июне.

До этого президент Украины Владимир Зеленский снова обвинил киевские власти в неготовности города к энергетическому кризису. Он назвал ситуацию в Киеве «особенно сложной». Это заявление стало продолжением заочной перепалки Зеленского с мэром Киева Виталием Кличко в связи с блэкаутом в столице Украины.

Ранее Кличко поспорил с Зеленским на фоне публичной критики.

