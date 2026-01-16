Размер шрифта
В столице Румынии прошел массовый протест

В Бухаресте прошел массовый протест против закона о борьбе с экстремизмом
Несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста перед штаб-квартирой правительства Румынии в Бухаресте. Об этом сообщило Румынское радио.

Как отмечается, в Бухаресте одновременно прошли две митинга. Первыми на площадь перед штаб-квартирой собрались участники протеста против новых налогов, введенных правительством. Они держали национальные флаги, трубили в вувузелы и скандировали антиправительственные лозунги. Затем к ним присоединились демонстранты, выступающие против так называемого закона Векслера о борьбе с экстремизмом, организованного националистическими партиями «Консервативное действие» (Acţiunea Conservatoare) и «Альянс за объединение румын».

Закон о борьбе с экстремизмом был принят румынским парламентом по инициативе председателя Федерации еврейских общин Румынии и депутата Силвиу Векслера. Он предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от одного до пяти лет за распространение фашистских, легионерских (движение фашистского толка в довоенной Румынии), расистских и ксенофобных материалов. В ходе обсуждений этого закона Векслер демонстративно разорвал на трибуне парламента плакат с портретами румынских писателей, в том числе национального поэта Михая Эминеску, что вызвало возмущение у ряда румынских депутатов.

Ранее в Румынии захотели легализовать проституцию.

