В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Сыктывкаре

В Сыктывкаре госпитализировали 18 человек после инцидента в учебном центре МВД. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.
«Состояние четверых крайне тяжелое, еще пятеро — в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести», — сказал помощник.
Кузнецов добавил, что пострадавшие получают необходимую помощь. В городе организовали телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, отметил помощник главы ведомства.
15 января в центре профессиональной подготовки министерства внутренних дел России в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты. В республиканском МВД рассказали, что во время проведения учебных занятий с личным составом загорелась крыша здания. В результате инцидента пострадали курсанты.
По данным Центра профподготовки республиканского МВД, при инциденте пострадали 18 человек.
Ранее взрыв газа произошел в частном доме в Уссурийске.