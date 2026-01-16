В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Сыктывкаре

Минздрав: 18 пострадавших при инциденте в Сыктывкаре госпитализированы

В Сыктывкаре госпитализировали 18 человек после инцидента в учебном центре МВД. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

«Состояние четверых крайне тяжелое, еще пятеро — в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести», — сказал помощник.

Кузнецов добавил, что пострадавшие получают необходимую помощь. В городе организовали телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, отметил помощник главы ведомства.

15 января в центре профессиональной подготовки министерства внутренних дел России в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты. В республиканском МВД рассказали, что во время проведения учебных занятий с личным составом загорелась крыша здания. В результате инцидента пострадали курсанты.

По данным Центра профподготовки республиканского МВД, при инциденте пострадали 18 человек.

