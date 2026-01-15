Размер шрифта
В Белом доме рассказали об интересе Трампа к Ирану

Белый дом: Трамп вместе с командой следит за ситуацией в Иране
Президент США Дональд Трамп и его команда следят за ситуацией в Иране. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга, трансляцию которого вели на YouTube.

«Президент и его команда внимательно следят за ситуацией, и президент по-прежнему рассматривает все варианты», — сказала представитель американской администрации.

Несколькими часами ранее агентство AFP сообщило, что Саудовская Аравия, Катар и Оман убедили президента Трампа не наносить удар по Ирану. По информации журналистов, государства Ближнего Востока приложили «значительные дипломатические усилия», чтобы убедить главу Белого дома не атаковать исламскую республику и дать Тегерану «шанс показать добрые намерения».

15 января телеканал NBC News сообщил, что президент США хотел бы нанести быстрый и решительный удар по Ирану, который не приведет к затяжной войне. Однако советники Трампа пока не смогли гарантировать ему, что иранский режим быстро рухнет после американского военного удара, следует из материала.

Ранее в США назвали крысами тех, кто выводит средства из Ирана.

