В ВОЗ оценили завершение испытаний российской вакцины от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поприветствовала данные о российской вакцине от коронавируса нового типа на глобальной платформе. Об этом заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович, сообщает РИА Новости.

В настоящее время российская вакцина уже находится «в глобальном ландшафте вакцин-кандидатов», отметила Вуйнович. При этом она подчеркнула, что речь идет лишь о завершении первой стадии клинических испытаний.

Ранее сообщалось о завершении первой стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной в России Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

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