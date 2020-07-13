В ВОЗ оценили завершение испытаний российской вакцины от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поприветствовала данные о российской вакцине от коронавируса нового типа на глобальной платформе. Об этом заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович, сообщает РИА Новости.
В настоящее время российская вакцина уже находится «в глобальном ландшафте вакцин-кандидатов», отметила Вуйнович. При этом она подчеркнула, что речь идет лишь о завершении первой стадии клинических испытаний.
Ранее сообщалось о завершении первой стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной в России Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
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