Источник: запуск спутника «Глонасс» нового поколения состоится в августе

Навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К» планируют запустить в августе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космический отрасли.

Собеседник агентства отметил, что запуск состоится с космодрома Плесецк.

Из-за задержек в производстве спутника, как напомнил источник, перенос запуска происходил с марта 2020 года.

По словам собеседника, спутник доставят на космодром в июле и запустят с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» 6 августа.

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