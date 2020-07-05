NASA: МКС избежала столкновения с обломком ступени «Протона»

Внеплановая коррекция орбиты МКС, которая была выполнена в пятницу, 3 июля, осуществлялась для уклонения от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты «Протон». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя NASA.

«Это был обломок ступени российской ракеты SL-12 (западное обозначение ракеты «Протон». — прим. ред.)», — сказал представитель NASA.

Он также уведомил, что запуск этой ракеты был произведен еще в 1987 году.

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