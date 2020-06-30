Ракета SpaceX стартовала с навигационным спутником для ВВС США
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Америкнаская компания SpaceX осуществила запуск навигационного спутника GPS третьего поколения, созданного для нужд Космических сил США. Трансляция запуска велась на сайте компании.
Спутник находился на ракете-носителе Falcon 9, которая стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Запуск состоялся в 23:10 по мск (16:10 по времени Восточного побережья США).
Ранее старт ракеты неоднократно откладывался, в том числе и в апреле 2020 года, когда запуск отложили из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
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