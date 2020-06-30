Ракета SpaceX стартовала с навигационным спутником для ВВС США

Америкнаская компания SpaceX осуществила запуск навигационного спутника GPS третьего поколения, созданного для нужд Космических сил США. Трансляция запуска велась на сайте компании.

Спутник находился на ракете-носителе Falcon 9, которая стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Запуск состоялся в 23:10 по мск (16:10 по времени Восточного побережья США).

Ранее старт ракеты неоднократно откладывался, в том числе и в апреле 2020 года, когда запуск отложили из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— SpaceX выведет на орбиту третий спутник GPS для ВВС США

— SpaceX отложила на неопределенный срок запуск спутников Starlink