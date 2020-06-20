Анонсирован срок начала выпуска российской вакцины от COVID-19

Российская вакцина от коронавируса может начать выпускаться минимум через несколько месяцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

В настоящее время Минобороны России и центр им. Н. Ф. Гамалеи проводят испытания российской вакцины от инфекции. По сведениям Гинцбурга, выпуск вакцины начнется уже осенью 2020 года.

За последние сутки в России выявили еще 7 889 случаев заражения коронавирусом. Всего в России на сегодняшний день зафиксировано 576 952 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 334 592 человека, число летальных случаев возросло до 8 002.

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