Возможный источник токсичного бензола обнаружен в американском модуле МКС
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Очиститель воздуха в американском модуле Node-1 Международной космической станции (МКС) может являться источником токсичного бензола, следует из отчета NASA.
Для снижения уровня бензола в атмосфере станции в американском модуле установят угольные фильтры, указано в сообщении. По версии космического агентства, угольная часть очистителя воздуха поглотила бензол, который сейчас может «выталкиваться» из фильтров другими химическими соединениями, способствуя повышению уровня бензола.
Ранее в Роскосмосе сообщали о повышении концентрации бензола в атмосфере МКС. При этом концентрация не превышает предельно допустимую, угрозы для экипажа нет.
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