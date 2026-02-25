Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

«Респект Собчак»: Сабуров дал первый концерт после запрета въезда в Россию

Комик Нурлан Сабуров выступил на Пхукете после запрета въезда в Россию
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Комик Нурлан Сабуров выступил с первым концертом на Пхукете после запрета на въезд в Россию. Об этом сообщила журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале.

По данным Собчак, Сабуров поблагодарил ее за поддержку и пошутил над ситуацией.

«Респект Собчак за защиту, но скажу честно: не надо, а то запретят въезд на 500 лет, концерты придется давать на пятом кольце Сатурна», — привела слова Сабурова телеведущая.

Она также отметила, что «на этот раз без лошади хотя бы».

Собчак подчеркнула, что она поддерживает каждого в ситуации несправедливости, несмотря на личное мнение о человеке.

Во время концерта Сабуров также пошутил, что большинство зрителей пришли на мероприятие, чтобы «посмотреть на уголовника».

«По-моему, даже у Зеленского нет такого запрета. 50 лет. Я что — Дракула?» — передала слова Сабурова Собчак.

6 февраля Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет. По одной из версий, причиной может быть отмывание доходов через посредников. Это не первый скандал с участием комика: ранее его обвинили в нарушении миграционного законодательства, а его шутки не раз приводили к спорам в соцсетях и жалобам общественников. Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Казахстане начали проверку в отношении комика Нурлана Сабурова.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!