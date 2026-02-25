«Респект Собчак»: Сабуров дал первый концерт после запрета въезда в Россию

Комик Нурлан Сабуров выступил на Пхукете после запрета въезда в Россию

Комик Нурлан Сабуров выступил с первым концертом на Пхукете после запрета на въезд в Россию. Об этом сообщила журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале.

По данным Собчак, Сабуров поблагодарил ее за поддержку и пошутил над ситуацией.

«Респект Собчак за защиту, но скажу честно: не надо, а то запретят въезд на 500 лет, концерты придется давать на пятом кольце Сатурна», — привела слова Сабурова телеведущая.

Она также отметила, что «на этот раз без лошади хотя бы».

Собчак подчеркнула, что она поддерживает каждого в ситуации несправедливости, несмотря на личное мнение о человеке.

Во время концерта Сабуров также пошутил, что большинство зрителей пришли на мероприятие, чтобы «посмотреть на уголовника».

«По-моему, даже у Зеленского нет такого запрета. 50 лет. Я что — Дракула?» — передала слова Сабурова Собчак.

6 февраля Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет. По одной из версий, причиной может быть отмывание доходов через посредников. Это не первый скандал с участием комика: ранее его обвинили в нарушении миграционного законодательства, а его шутки не раз приводили к спорам в соцсетях и жалобам общественников. Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Казахстане начали проверку в отношении комика Нурлана Сабурова.