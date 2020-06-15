Ученый сравнил выявленный в Пекине и в Ухане COVID-19

Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю считает, что выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, заразнее обнаруженного на рынке морепродуктов в Ухане. Об этом пишет РИА «Новости».

Он объяснил свою точку зрения тем, что в Ухане эпидемия была в зимнее время года, а в Пекине — в летнее. При этом в жару вирус выживает хуже, но не смотря на это в Пекине он развивается достаточно активно.

Также Ян Чжаньцю отметил, что все зараженные в Пекине связаны с рынком «Синьфади», в то время как многие из инфицированных в Ухане не имели контактов с рынком морепродуктов.

Специалист также отметил, что в процессе эволюции инфективность вируса способна меняться, а также предположил, что если вирус действительно был завезен с сельскохозяйственной продукцией, то Китаю придется уделять повышенное внимание таможенному карантину импортируемой продукции.

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