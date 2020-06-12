Врач заявил, что тест на COVID-19 бывает положительным даже у людей с антителами

Положительные тесты на коронавирус могут быть у россиян, которые уже переболели инфекцией и имеют антитела. С таким заявлением выступил главный исследователь ЦКБ Управления делами президента Никита Ломакин.

Он уточнил, что точных данных по этому вопросу пока нет, но в практике встречались случаи, когда пациенты с высоким уровнем антител имели положительный тест на COVID-19.

«Является ли это доказательством возможности повторного заражения - пока неочевидно», — цитирует медика РИА «Новости».

Врач посоветовал россиянам, которые уже переболели вирусом, все равно предпринимать необходимые меры предосторожности.

По данным на 11 июня, в России зафиксировано более 500 тыс. заразившихся коронавирусом, вылечились свыше 261 тыс. пациентов, а умерли — 6 532.

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