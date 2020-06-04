В геноме SARS-CoV-2 обнаружен фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа обнаружили в генетической последовательности SARS-CoV-2 идентичную одному из человеческих белков вставку из восьми аминокислот. Об этом сообщают «Известия».
Исследователи отмечают уникальность этой вставки — ее не наблюдается не в одном другом типе коронавируса.
Предположительно, именно она отвечает за проникновение COVID-19 в организм человека.
По мнению генетика, профессора Геттингенского университета Константина Крутовского, человеческий белок в SARS-CoV-2 мог возникнуть случайно или путем искусственной вставки.
Также он мог иметь промежуточного хозяина, в организме которого он адаптировался путем естественного отбора и мутирования. Последним вариантом является его возможное выращивание на клетках человека в лаборатории — пассировка.
Уточняется, что исследование было проведено с помощью искусственного интеллекта.
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