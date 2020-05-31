Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост

Подписчики главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обратили внимание на то, что он удалил свой твит, написанный накануне, с рассуждениями о величии Советского Союза. 30 мая, когда в США стартовала ракета Falcon 9 с американскими астронавтами, Рогозин разместил в своем Twitter пост, в котором согласился с вице-премьером Борисовым, что России надо слезать с «нефтяной иглы». Пост собрал множество критических комментариев, в том числе резкий ответ однокурсника Рогозина Дмитрия Губина, где тот вспомнил, как они брились с водой из луж на военных сборах.

«До нас была великая. При Сталине. Мы с тобой застали застой и захват КПСС этническими националистами и патологическими предателями типа Ельцина. А до него – лицемерную и бессмысленную Перестройку Горбачева. Так что я все правильно сказал, а у тебя опять одни эмоции либерала», — ответил глава Роскосмоса.

Пользователи Twitter обратили внимание, что свой пост Рогозин написал на 32 минуте старта американских астронавтов, когда от Рогозина ждали поздравления американских коллег. 31 мая в полдень Рогозин удалил всю ветку обсуждения вместе с этим постом.