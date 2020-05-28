Динозавры конца юрского периода оказались каннибалами

Ученые обнаружили, что хищные динозавры конца юрского периода были каннибалами. Результаты их исследования опубликовал научный журнал PLOS ONE.

Изучение царапин на тысячах костей аллозавров и других крупных хищных динозавров показало, что пятую часть этих останков обглодали их же сородичи. Ученые считают, что большинство подобных следов принадлежат аллозаврам и цератозаврам.

Палеонтолог из Университета штата Теннесси (США) и один из авторов работы Стефани Драмхеллер рассказала, что в условиях нехватки пищи крупные хищники не привередливо выбирали еду, поэтому падаль и мясо их собственных сородичей «точно входило в их меню».

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