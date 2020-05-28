Динозавры конца юрского периода оказались каннибалами

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Ученые обнаружили, что хищные динозавры конца юрского периода были каннибалами. Результаты их исследования опубликовал научный журнал PLOS ONE.

Изучение царапин на тысячах костей аллозавров и других крупных хищных динозавров показало, что пятую часть этих останков обглодали их же сородичи. Ученые считают, что большинство подобных следов принадлежат аллозаврам и цератозаврам.

Палеонтолог из Университета штата Теннесси (США) и один из авторов работы Стефани Драмхеллер рассказала, что в условиях нехватки пищи крупные хищники не привередливо выбирали еду, поэтому падаль и мясо их собственных сородичей «точно входило в их меню».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Два рта, два языка: в США родилась странная девочка

Ученые назвали диких животных, которые рискуют подхватить коронавирус

В Австралии обнаружили останки беззубого динозавра