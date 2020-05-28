Попова выразила надежду на появление вакцины от коронавируса до второй волны
Глава Роспотребнадзора Анна Попова надеется, что вакцина от коронавируса появится раньше до второй волны по заболеваемости. Об этом Попова сказала в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы очень надеемся, что мы получим ее (вакцину) вовремя, до второй волны», — сказала Попова.
В России выявлено 379 тысяч заражений коронавирусом, скончались 4142 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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