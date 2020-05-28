На российском сегменте МКС установили камеры наблюдения

Российский сегмент МКС оснастили камерами наблюдения, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Он пояснил, что данные меры приняты, чтобы избежать повторения ситуации 2018 года, когда в корабле «Союз МС-09» было обнаружено просверленное отверстие.

Кто именно сделал «дырку» в «Союзе», «Роскосмос» рассказать не может, отметил Рогозин.

«Мы не имеем возможности по самым разным причинам», — сказал он.

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