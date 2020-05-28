На российском сегменте МКС установили камеры наблюдения
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Российский сегмент МКС оснастили камерами наблюдения, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Он пояснил, что данные меры приняты, чтобы избежать повторения ситуации 2018 года, когда в корабле «Союз МС-09» было обнаружено просверленное отверстие.
Кто именно сделал «дырку» в «Союзе», «Роскосмос» рассказать не может, отметил Рогозин.
«Мы не имеем возможности по самым разным причинам», — сказал он.
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