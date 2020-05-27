Выбросы загрязнений в атмосферу в 2020 году могут стать минимальными в истории

Мировые выбросы СО2 (бесцветного газа «диоксид углерода») в атмосферу Земли в 2020 году могут стать самыми минимальными в индустриальной истории человечества. Об этом говорится в отчете по инвестициям в энергетику МЭА.

Как подсчитали в МЭА, в текущем году выбросы СО2 должны из-за коронавируса сократится на 8% или почти на 2,6 Гт. Таким образом, получается, что показатели достигнут уровня десятилетней давности.

«Такое сокращение будет самым большим за всю историю», — полагают в агентстве.

Отмечается, что прогнозируемое сокращение выброса вредных веществ может быть в 6 раз больше, чем уменьшение выбросов в 2009 году во время финансового кризиса, или же в два раза больше, чем сумма всех сокращений выбросов со времен Второй мировой войны.

В МЭА констатировали, что после резких сокращений из-за кризисов, как правило, уровень выбросов восстанавливается быстрее, чем снижается.

«Будет ли так происходить и в этот раз, зависит от того, что будет происходить с инвестициями в энергетику», — заключили в МЭА.

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