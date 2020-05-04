Канадские ученые нашли антитела для лекарства от коронавируса

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадские специалисты обнаружили антитела, потенциально пригодные для разработки лекарства от коронавируса, сообщает РИА «Новости».

«Обнаружили антитела, которые могут быть использованы в препаратах для лечения данного вируса», — сказал премьер.

Также он отметил, что власти страны направят специалистам из данной компании более $122 млн на поддержку разработки. Клинические испытания препарата начнутся уже в июле.

По официальным данным, число зараженных коронавирусом в Канаде достигло 57 148 человек, 3 606 пациентов скончались.

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