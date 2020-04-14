Вирусолог рассказал о сроках окончания испытаний российской вакцины от коронавируса

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Вирусолог рассказал о сроках испытаний разрабатываемой в России вакцины от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Глава Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов отметил, что сначала идет фаза испытания вакцины на животных, которая называется доклинической. Она занимает несколько месяцев.

По его словам, затем следует серия клинических испытаний, которые делятся на три фазы и длятся около года.

Викулов подчеркнул, что российские ученые частично выполнили доклиническую фазу и находятся на стадии клинических исследований.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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