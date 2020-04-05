Турецкий ученый сообщил об успешном испытании на животных вакцины от коронавируса
Профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара заявил, что в Турции успешно испытали вакцину от COVID-19 на животных. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Вакцина от коронавируса, введенная животным с помощью микроигл на лейкопластыре, дала иммунный ответ в виде выработки антител. Сейчас пришло время проверить, может ли она защитить людей», — сообщил Кара.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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