Турецкий ученый сообщил об успешном испытании на животных вакцины от коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/611/13004611/Depositphotos_344965380_xl-2015-pic905-895x505-41033.jpg">

Профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара заявил, что в Турции успешно испытали вакцину от COVID-19 на животных. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Вакцина от коронавируса, введенная животным с помощью микроигл на лейкопластыре, дала иммунный ответ в виде выработки антител. Сейчас пришло время проверить, может ли она защитить людей», — сообщил Кара.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На мышах сработало: первый шаг к вакцине от коронавируса

— В июне Россия начнет испытания вакцины от коронавируса на людях

— «Это расизм»: вакцину от COVID-19 предложили испытать в Африке