Новый анализ крови может определить 50 типов рака

Ученые впервые разработали метод, позволяющий при помощи одного анализа крови с высокой точностью диагностировать у человека сразу пятьдесят типов онкологических заболеваний. При этом анализ позволяет определить, в какой ткани находится опухоль еще до того, как болезнь проявит себя симптомами.

В статье, опубликованной в журнале Annals of Oncology, утверждается, что частота ложно-положительных результатов нового метода составляет всего 0,7%, поэтому он вполне может использоваться в национальных скрининговых программах. Различные опухоли высвобождают в кровоток так называемые внеклеточные ДНК (cfDNA) и задача теста – отделить их ДНК от здоровых клеток. Новый тест оценивает аномальное метилирование в молекулах ДНК, что позволяет определить ее принадлежность к опухоли и локализовать ее в организме.

Используя крупнейшую в мире базу данных о метилировании ДНК ученые смогли определять раковые опухоли при помощи машинного обучения. Тест оказался способен выявлять 12 основных типов рака, на которые приходится 63% смертей от рака в США — рак мочевого пузыря, кишечника, пищевода, желудка, яичника, поджелудочной железы и других.