Сотрудники Роскосмоса с космодрома Куру прибыли в Россию
Сотрудники предприятий Роскосмоса, работавшие на закрытом из-за коронавируса космодроме Куру, вернулись в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.
Самолет из Кайенны, на борту которого находились 246 специалистов, приземлился в московском аэропорту Шереметьево, свидетельствуют данные табло воздушной гавани.
Ранее стало известно о намерении Роскосмоса направить самолет в Южную Америку для эвакуации своих сотрудников с космодрома Куру.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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