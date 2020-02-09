Иран не смог вывести ракету со спутником на нужную орбиту
Иран запустил ракету со спутником дистанционного зондирования земли «Зафар», но она не смогла выйти на нужную орбиту. Об этом Reuters рассказал представитель Минобороны страны.
По его словам, ракета была запущена, и все думали, что все пройдет удачно. Однако «Зафар» не вышел на орбиту, как планировалось.
«Она была запущена с успехом и ... мы достигли большинства наших целей ... но...», — отметил представитель ведомства.
Запуск являлся последним в программе, которая, по мнению Соединенных Штатов, является прикрытием Тегерана для разработки баллистических ракет. Однако иранская сторона отрицает, что его аэрокосмическая программа является каким-либо прикрытием.
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