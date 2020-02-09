Студенты в Колорадо смогут получить степень по «каннабису»
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Выпускники Государственного университета Колорадо смогут стать обладателями степени по «каннабису, биологии и химии». Об этом сообщает издание The Denver Post.
Как стало известно, данную программу планируют запустить осенью.
«Это серьезная степень, отвечающая на все возрастающий спрос из-за индустрии каннабиса. Конопля и марихуана вышли на первый план во многих секторах экономики страны», — прокомментировал представитель университета, профессор химии Дэвид Лемпуль.
Он отметил, что это именно наука.
Лемпуль также подчеркнул, что студентов будут обучать «заниматься этой наукой».