Студенты в Колорадо смогут получить степень по «каннабису»

Выпускники Государственного университета Колорадо смогут стать обладателями степени по «каннабису, биологии и химии». Об этом сообщает издание The Denver Post.

Как стало известно, данную программу планируют запустить осенью.

«Это серьезная степень, отвечающая на все возрастающий спрос из-за индустрии каннабиса. Конопля и марихуана вышли на первый план во многих секторах экономики страны», — прокомментировал представитель университета, профессор химии Дэвид Лемпуль.

Он отметил, что это именно наука.

Лемпуль также подчеркнул, что студентов будут обучать «заниматься этой наукой».