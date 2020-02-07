В Кении умер уникальный слон Тим

В Национальном парке Амбосели в Кении от старости умер знаменитый слон Тим, который являлся одним из последних в мире слонов с большими бивнями. Об этом сообщает Daily Nation.

Уточняется, что Тиму было 50 лет, и он славился своим спокойным характером, добрым отношением к людям и набегами на фермы, где воровал молодые посевы.

Также отмечается, что туристы приезжали со всего мира, чтобы посмотреть на слона.

По данным издания, огромные бивни, как у Тима — большая редкость для слонов. Таких слонов в мире осталось несколько из-за истребления их браконьерами.