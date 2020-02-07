Счетная палата пожаловалась на недостаточное финансировании науки для прорыва

В Счетной палате РФ заявили, что наука не может совершать высокие технологические прорывы, которые от нее ожидают, если государство в том числе не предоставляет ей необходимого финансирования. Об этом говорится в соответствующем отчете организации.

Согласно докладу, Россия отстает от других ведущих стран по количеству патентов. От США в 16 раз, от Китая — в 38 раз.

Отмечается, что в 2019 году на научные цели в РФ было выделено 422,15 млрд рублей, что составляет 2,65% от всех расходов федерального бюджета. Из этих средств почти 243,7 млрд рублей были направлены на прикладные исследования, остальные – на фундаментальную науку.

Россия находится на 34 месте по расходам на науку по отношению к ВВП.

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