В сети увидели в детальном фото поверхности Солнца попкорн и козинак

Пользователи Twitter начали сравнивать детальные фотографии поверхности Солнца, опубликованные Обсерваторией Нешнел Солар (National Solar Observatory), с различными сладостями.

Чаще всего в фотографии поверхности Солнца люди видели карамельный попкорн. Также изображение некоторым напоминало приближенную фотографию козинака.

«Я всегда знал, что поверхность Солнца сделана из карамельного попкорна», — написал один из пользователей.

Ранее американские астрономы при помощи телескопа DKIST смогли сделать самые близкие фотографии поверхности Солнца. Изображение с самым высоким разрешение, на котором крупным планом показана поверхность Солнца, было сделано в 2020 году. На снимках видна кипящая плазма, которая покрывает поверхность звезды.

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