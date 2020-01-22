С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик

Компания RMS Titanic Inc. обратилась в суд США с намерением получить разрешение поднять с затонувшего в 1912 году «Титаника» телеграфный передатчик. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что именно с этого телеграфа был послан сигнал с просьбой о помощи после того, как лайнер столкнулся с айсбергом.

В компании утверждают, что смогут восстановить артефакт, когда специальный робот достанет его со дна океана.

Эксперт по «Титанику» Паркс Стивенсон подчеркнул, что с каждым годом состояние устройства ухудшается, поэтому необходимо как можно быстрее согласовать экспедицию, чтобы «самое известное радио в мире не было похоронено навсегда».

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