С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик
Компания RMS Titanic Inc. обратилась в суд США с намерением получить разрешение поднять с затонувшего в 1912 году «Титаника» телеграфный передатчик. Об этом сообщает The Washington Post.
Отмечается, что именно с этого телеграфа был послан сигнал с просьбой о помощи после того, как лайнер столкнулся с айсбергом.
В компании утверждают, что смогут восстановить артефакт, когда специальный робот достанет его со дна океана.
Эксперт по «Титанику» Паркс Стивенсон подчеркнул, что с каждым годом состояние устройства ухудшается, поэтому необходимо как можно быстрее согласовать экспедицию, чтобы «самое известное радио в мире не было похоронено навсегда».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трость выжившей пассажирки «Титаника» продана за $50 тысяч
— В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»