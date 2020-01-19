Врач дала советы, что не стоит делать перед сном

Сомнолог Алена Гаврилова рассказала, что не стоит делать перед сном, передает «Вечерняя Москва».

По словам врача, использование гаджетов перед сном и засыпание под телевизор являются одними из самых вредных привычек, так как мигающий и, в частности, синий свет мешает засыпанию и влияет на выработку гормона сна мелатонина.

Также, она отметила, что не стоит смотреть остросюжетные фильмы и передачи, так как из-за выброса стрессовых гормонов заснуть будет проблематично.

Кроме того, Гаврилова напомнила, что не следует плотно ужинать и тем более переедать, так как для переваривания потребуются большие ресурсы, а значит сон будет некачественным. В то же время не стоит засыпать голодным, поэтому лучше перед сном сделать легкий, некалорийный перекус.

Сомнолог добавила, что качество сна ухудшает и предшествующая ему интенсивная физическая нагрузка. Это лучше сделать за 4–5 часов до сна.