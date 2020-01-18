Врач перечислил главные ошибки во время крещенских купаний

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Врач-терапевт высшей категории, медицинский блогер Алексей Водовозов назвал главные ошибки, которые люди допускают во время крещенских купаний. Об этом сообщает ura.ru».

Он отметил, что не нужно окунаться там, где нет людей, которые могут оказать первую помощь при необходимости.

«Лучше, когда рядом стоят спасатели и скорая», — пояснил Водовозов.

По словам специалиста, купель должна быть оборудована, а рядом с ней должен находиться пункт обогрева.

Кроме того, медик порекомендовал не допускать к крещенским купаниям детей и людей с хроническими болезнями. По поводу детей он уточнил, что они быстро переохлаждаются и у них может начаться пневмония.

«Окунаться лучше по пояс, не по сердце», — добавил Водовозов.

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