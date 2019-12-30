Изменившего ДНК эмбриона китайского ученого приговорили к трем годам тюрьмы

Суд города Шэньчжэнь на юге Китая приговорил ученого страны Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу в 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением детей из генетически модифицированных эмбрионов. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на решение суда.

В 2018 году Хэ Цзянькуй заявил, что внес изменения в эмбрионы семи пар, которые проходили репродуктивное лечение. Таким образом специалист попытался привить родившимся детям способность противостоять заражению ВИЧ и СПИД.

В результате только одна беременность завершилась удачно: с измененным ДНК родились девочки-двойняшки.

Однако деятельность Хэ Цзянькуя раскритиковали коллеги. Замминистра науки и технологий Китая Сюй Наньпин дал распоряжение остановить исследования. Власти КНР обвинили ученого в нарушении ряда государственных законов.