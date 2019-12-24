Cтала известна смертельно опасная болезнь, передающаяся через собак

В Роспотребнадзоре уведомили, что в нескольких российских регионах свыше трети собак больны эхинококкозом. Об этом сообщает «Российская газета».

Как стало известно, к самым неблагополучным регионам по данному заболеванию относится Северный Кавказ, Урал, Иркутская область, Дальний Восток, а также страны Средней Азии.

При этом речь идет о не только бездомных животных, но и о домашних питомцах.

Как известно, эхинококкоз является хроническим гельминтозным заболеванием. Уточнется, что после заражения в печени, легких и других органах появляются кистозные образования, которые имеют личинки паразитов.

В ведомстве отметили, что во время болезни поражаются различные органы, что может стать причиной длительной нетрудоспособности, сделать человека инвалидом, а также привести к гибели.

Как сообщил Роспотребнадзор, человек заражается во время контакта с больной собакой.

Как отмечается, чтобы избежать этого, нужно тщательно мыть руки после контакта с животными. Помимо этого, важно регулярно делать питомцам прививки, а также обследовать их у ветеринаров.